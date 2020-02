Articles de sport : le géant Décathlon arrive à Toronto

«Parmi ces freins, nos avons identifié la météo, bien sûr, mais aussi le prix des salles de sports, des licences, du matériel. Nous avons aussi un objectif, qui est que chaque Canadien ait une activité physique régulière.»

En effet, selon les chiffres du gouvernement, 90% des Canadiens estiment que pratiquer un sport dans un cadre organisé est trop cher, et en 2011, le taux de participation sportive n’était plus que de 20% chez les plus de 35 ans (c’était 36% en 1992).

La parole au consommateur

«Nos concurrents, ce ne sont pas vraiment les autres enseignes de matériel de sport, puisque Décathlon offre une expérience vraiment différente. Nos vrais concurrents sont ceux qui ont peur du sport, ou qui n’en font pas.»

«La télévision, par exemple, c’est un concurrent, car à la place les personnes pourraient faire une activité physique. Nous nous focalisons peu sur la concurrence, nous nous différencions par nos propres marques.»

«Un des enjeux de notre implantation est d’expliquer aux Canadiens le concept intégré de Décathlon, et d’expliquer comment nous pouvons vendre des produits de qualité à des prix attractifs. Mais pour cela, le meilleur moyen est de laisser parler le consommateur, en le faisant essayer le produit.»