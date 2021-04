Vous souhaitez continuer Ă faire de l’activitĂ© malgrĂ© la fermeture des salles de sports? l-express.ca vous prĂ©sente  trois sports individuels bons pour la santĂ© physique et morale.

1 – La course à pied, sport individuel trùs populaire

Sport individuel par excellence, la course Ă pied est sans doute l’activitĂ© la plus bĂ©nĂ©fique pour le corps et l’esprit. Et cela tombe bien, c’est aussi une activitĂ© accessible Ă tous. Une (bonne) paire de chaussures, un survĂȘtement et c’est parti.

Des bienfaits sur le corps

En cette pĂ©riode parfois difficile Ă vivre, oĂč toutes les mesures restrictives liĂ©es Ă la crise sanitaire nous empĂȘchent de continuer nos activitĂ©s physiques, la course Ă pied est idĂ©ale pour garder la forme. D’ailleurs, elle prĂ©sente des bienfaits sur la santĂ© cardiaque et l’hypertension par exemple. En courant, vous musclez votre coeur et activez la circulation sanguine.

À ce sujet, l’UniversitĂ© de Stanford a menĂ© en 2008 une Ă©tude rĂ©vĂ©latrice des bienfaits de la course Ă pied. En moyenne, les maladies graves et/ou chroniques apparaissent seize ans plus tard chez les pratiquants de course Ă pied que chez les non pratiquants.

Un sport individuel bon pour le moral

La course Ă pied est aussi bonne pour la santĂ© mentale. Évidemment, au dĂ©but, ce n’est pas toujours facile de trouver la motivation. Votre corps essaie parfois de vous faire comprendre que la course n’est pas une activitĂ© pour lui. Mais c’est lĂ que le moral entre en jeu et vous aide Ă persĂ©vĂ©rer. Ainsi, aprĂšs quelques sorties, le plaisir sera de la partie et vous amĂ©liorerez votre santĂ© mentale.