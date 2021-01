Dans un peu plus d’un an, en février 2022, les 24e Jeux olympiques d’hiver se tiendront à Pékin. L’occasion pour nous de revenir sur le parcours de trois champions de sports d’hiver francophones. Hockey, biathlon ou ski alpin, ces trois athlètes aux destins uniques ont marqué l’histoire de leurs sports et de leurs pays.

Marie-Philip Poulin (Canada), triple médaillée olympique

Le palmarès de Marie-Philip Poulin (29 ans), joueuse canadienne de hockey, est aussi immense que son talent. Née en 1991 à Beauceville, la jeune québécoise a remporté trois médailles olympiques: l’or à ses premiers Jeux à Vancouver en 2010, l’or à Sotchi en 2014, et l’argent aux Jeux de Pyeongchang de 2018.

Seule joueuse à avoir marqué lors de trois finales olympiques consécutives, Marie-Philip Poulin a d’ailleurs inscrit un but décisif lors des deux finales menant aux titres olympiques du Canada.

En 2010, à Vancouver, alors qu’elle n’a seulement que 18 ans, elle marque le but de la victoire devant un public conquis.

Quatre ans plus tard, c’est encore elle qui endosse le chandail de héros. Menées 2-0 à quatre minutes de la fin de la troisième période, les Canadiennes parviennent à réduire le score, d’abord, puis à égaliser grâce à Marie-Philip Poulin, à 55 secondes de la fin de la troisième période.