Le Hole Out, petite révolution pour le golf en temps de pandémie

«Ils ont toujours été conçus avec un diamètre d’un demi-pouce pour permettre à la balle de tomber complètement. En ajoutant un dispositif au fanion, tu crées un plus gros diamètre, même si la balle tombe encore. Alors je parle à ces compagnies pour créer des poteaux qui seraient plus minces et plus près du sol afin d’intégrer mon invention directement au fanion. Avec un diamètre plus petit, l’invention rencontrera les standards de la PGA», prévoit M. Benoît.

«Un jeune d’ici, de notre club!»

Le directeur général du club de golf de Lively est très satisfait du travail de Marc Benoît. «C’est bien de voir que des jeunes comme lui donnent un coup de pouce dans les situations comme celles-ci. De le voir rester dans le coin, d’accomplir des objectifs avec son entreprise et d’y implanter ses racines avec sa femme et ses enfants, c’est phénoménal.»

Habitués de construire de l’équipement minier et de travailler sur une panoplie de projets divers, les employés de A10 Fabrication ont aussi été très occupés avec la fabrication des Hole Out. Le projet a décollé avec une telle fureur que M. Benoît n’a pas encore eu la chance d’essayer de vendre son produit.

«J’ai maintenant 10 ensembles [de 18 Hole Out] pour faire des appels et voir si d’autres gens seraient intéressés», expose l’inventeur. Avec le bouche-à-oreille seulement, il en aurait déjà vendu 16.