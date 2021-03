Découvrez le parcours de ces trois sportifs canadiens expatriés en France

Les sportifs canadiens sont peu nombreux à traverser l’Atlantique pour pratiquer leur discipline en France. Mais il existe quelques rares exceptions. l-express.ca vous présente le parcours de quelques sportifs canadiens expatriés en France.

1 – Jonathan David, joueur de football expatrié à Lille

Son arrivée en France a fait grand bruit l’été dernier. Et pour cause, Jonathan David a été recruté comme le joueur le plus cher de l’histoire du club de football de Lille (LOSC), pour 27 millions d’euros.

L’attaquant international est alors devenu le premier joueur canadien expatrié en France depuis 1950 et Ostap Steckiw qui avait joué deux saisons dans le sud de la France, à Nice.

Originaire d’Ottawa

Né le 14 janvier 2000 à Brooklyn aux États-Unis, Jonathan David est américano-canadien. Après avoir passé les premières années de sa vie à Haïti, l’attaquant aux douze sélections avec l’équipe nationale canadienne a grandi avec sa famille à Ottawa.

Le football, il commence seulement à y jouer à l’âge de dix ans dans le club des Dragons de Gloucester. Très vite, il rejoint le Gloucester d’Ottawa pour quatre saisons avant de filer dans un autre club de la ville, les Internationals d’Ottawa.