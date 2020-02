Le train-train de la réconciliation

Bonne volonté

Cela dit, nous souhaitons tous, ou très majoritairement, l’épanouissement des Premières Nations, la protection de l’environnement, la prospérité économique. Pas un ou l’autre, ou un contre l’autre: les trois.

Mais la réconciliation symbolique entre les Premières Nations et le reste de la société canadienne, ça fait 20e siècle. Au 21e, on est rendu à la réconciliation réelle, dans la pratique, des Premières Nations, de l’environnement et de l’économie.

C’est justement ce que représentait le gazoduc en question: agréé par les chefs autochtones élus, les évaluateurs d’impacts environnementaux, la province, le fédéral. Le gaz canadien destiné au port de Kitimat pourrait même aider la Chine à réduire sa dépendance au charbon polluant.

Progrès

Quelqu’un devrait le dire aux jeunes: depuis les années 1960, nous avons fait de grands progrès sur le front autochtone, comme sur ceux de la promotion de l’égalité des sexes, des races, des langues officielles, etc. Et ça aussi, ça commence à faire 20e siècle.

Hommes et femmes, blancs et noirs, anglophones et francophones sont majoritairement «réconciliés» au Canada. Le patriarcat est mort et le plafond de verre est éclaté. La mixité et le métissage sont à l’ordre du jour. Dans la francophonie, le séparatisme est remplacé par la volonté de se démarquer partout au pays et sur la scène internationale.