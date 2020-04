Une styliste française de Toronto fabrique des masques sanitaires

La recherche de tissus

Pendant la première semaine d’avril, Catherine Sequalino-Poitier s’est équipée en tissus. «Mon voisinage et mes amis m’ont commandé du tissu ou m’ont donné des sous pour en acheter dans une boutique locale se situant proche de chez moi», indique-t-elle en soulignant la générosité de ses proches. Elle a également pris tous les tissus en coton qu’elle avait dans son atelier.

«Par la suite, j’ai mis en place une organisation pour que la réalisation des masques soit simple, rapide et efficace, et j’ai également créé les patronages.»

Les masques

La production de masques s’est déroulée pendant la deuxième et la troisième semaine d’avril. «En 10 jours, j’ai fabriqué une centaine de masques, et la réalisation d’un seul masque me prend entre 15 et 20 minutes», mentionne-t-elle.

Pour la fabrication des masques sanitaires, elle a suivi une liste de critère précis donnée par l’hôpital Michael Garron tout en apportant sa touche personnelle. En effet, elle indique avoir choisi pour le tissu extérieur de ses masques des couleurs éclatantes afin qu’ils soient jolis et agréables à porter.

Également, lors de la conception, elle a inséré une poche interne dans les masques permettant de glisser soit des filtres à café ou des échantillons de papier essuie-tout afin de mettre une barrière pour empêcher le passage du virus dans la bouche et le nez.