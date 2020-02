Philippe B va «redécouvrir» ses chansons à Toronto

Cinq albums

Le «chanteur à texte» – c’est la marque de commerce de la série – a cinq albums à son actif. «À Toronto, à la guitare acoustique et au piano, je puiserai dans tout mon répertoire: mes chansons les plus fortes comme d’autres plus adaptables par le quatuor de cuivres.»

Pas de chanson inédite, toutefois, car il n’en a pas. Il prend un congé parental prolongé depuis la naissance de son premier enfant. «J’ai beaucoup de projets pour la prochaine année et plusieurs chansons à moitié composées, mais je ne termine rien ces temps-ci. Quand je vais ouvrir le robinet: ça va sortir!»

Sa carrière a démarré avec Pierre Lapointe, qu’il a souvent accompagné à la guitare sur scène et en studio. Il a beaucoup travaillé comme réalisateur, notamment de l’album Desjardins sur lequel une douzaine d’artistes de la nouvelle génération ont rendu hommage à Richard Desjardins, originaire comme lui de l’Abitibi.