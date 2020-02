Chemin de fer clandestin à deux heures de route de Toronto

Cataract House

L’hôtel le plus renommé de Niagara Falls dans les années 1830-1860 fut Cataract House. Il attirait les touristes du Sud des États-Unis, qui y venaient avec leurs esclaves. L’hôtel engageait un important personnel noir qui jouera un rôle clef dans la fuite vers la liberté.

L’exposition au Niagara Falls Underground Railroad Heritage Centre fait revivre le rôle joué par des hommes engagés pour servir des touristes, mais avant tout au service de leurs semblables.

De ce fait, l’endroit devint vite un lieu stratégique du réseau de chemins de fer clandestins.

Double vie

Voici ce qu’on peut lire sur un des panneaux de l’exposition: «African American waiters formed the core of Underground Railroad activism in Niagara Falls. They often lived double lives, openly serving hotel guests and secretly helping freedom seekers across into Canada.»

On peut entendre une chanson qui parle de Canaan Land. Il s’agit d’une référence biblique au Pays de Canaan, «pays où coulent le lait et le miel». Mais, dans l’État de New York au milieu du 19e siècle, c’est aussi une déformation du mot Canada, pays de liberté.