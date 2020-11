Collège Boréal : la formation en petite enfance incluera la construction identitaire

«La construction identitaire est impérative, car la recherche démontre que c’est un mécanisme clé à travers lequel il est possible d’assurer la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire et de préparer les jeunes enfants pour apprendre en français à l’école primaire», explique Josée Latulippe, gestionnaire du Centre d’innovation sociale pour l’enfant et la famille du Collège.

L’accès aux services de haute qualité en français – y compris les services à la petite enfance – ainsi que la capacité et la volonté des parents de transmettre l’identité culturelle à leurs enfants est «essentiel pour l’avenir de la francophonie en Ontario», poursuit Mme Latulippe.

Rôle de passeur culturel

Le projet bénéficie de l’appui de Recherche et Innovation Boréal, le centre de recherche appliquée du collège, et d’une subvention de 238 560 $ du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada.

«L’AFÉSEO a conçu le programme FrancoFUN pour conscientiser des professionnels en petite enfance à leur rôle de passeur culturel francophone, auprès des enfants et des familles qu’ils accompagnent, et au besoin de les appuyer dans leur changement de pratique», explique la directrice générale Martine St-Onge.