Quatre nouvelles formations sur les communications au Collège Boréal

L’organisateur communautaire et président de l’ACFO-Toronto, l’omniprésent Serge Paul, sera chargé du cours de «Gestion d’association». Le Collège Boréal propose ici «des techniques pour élaborer et exécuter des plans performants pour bien communiquer et obtenir des résultats».

Nathalie Nadon, Geneviève Cholette et Julie Kim (Les Chiclettes) partageront leur expérience dans le cadre du cours «Expression pour divers médiums». Leurs étudiants apprendront «comment séduire et conquérir le public, et être à l’aise sur la scène ou devant une caméra».

Sur mesure

«C’est la première fois en plusieurs années que le campus de Toronto organise des formations sur mesure en réponse à des besoins communautaires», souligne le directeur Gilles Marchildon. «Cela vient compléter notre offre de diverses formations sur mesure pour les employeurs ainsi que les formations linguistiques pour les particuliers.»

Pour s’inscrire aux formations des 19 octobre au 16 décembre, communiquer avec Dana au 1-800-361-6673, poste 5120 ou par courriel: [email protected]. Coût: 285$ pour 20 heures de formation.

Basé à Sudbury mais possédant des campus et des centres d’accès dans des dizaines de communautés de la province, le Collège célèbre en 2020 son 25e anniversaire.