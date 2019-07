Gilles Marchildon nommé directeur du campus du Collège Boréal à Toronto

Le Collège Boréal vient d’annoncer la nomination de son «premier» directeur de campus à Toronto: Gilles Marchildon.

C’est un nouveau poste créé en raison de «la croissance continue du collège dans la région et la perspective de l’ouverture du futur campus dans le quartier de la Distillerie».

Situé pour encore un an au 3e étage du 1 rue Yonge, le campus torontois de plus d’un millier d’étudiants était jusqu’ici dirigé conjointement par Bululu Kabatakaka, «directeur des programmes postsecondaires et de l’intégration», et par Lise Béland, vice-présidente pour Toronto et le Centre-Sud-Ouest de la province.

Bululu Kabatakaka est devenu récemment directeur de l’international, c’est-à-dire du recrutement à l’étranger et des programmes de coopération, de tout le Collège Boréal.

Leader communautaire

«Gilles Marchildon rejoint notre équipe du campus de Toronto avec une pratique démontrée du travail institutionnel, communautaire et associatif», fait valoir Lise Béland.