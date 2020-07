Petite enfance: deux nouveaux programmes en ligne du Collège Boréal

Le secteur de la petite enfance francophone en milieu minoritaire s’organise.

Le Collège Boréal participe au projet Formation et renforcement des capacités des éducateurs et éducatrices de la petite enfance, administré par l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC) et financé par le gouvernement du Canada.

Le Collège Boréal offrira deux nouvelles formations en ligne dès septembre 2020.

Les projets tendent à l’élaboration de formations adaptées aux besoins des communautés francophones en situation minoritaire dans l’objectif de renforcer un secteur en proie à une pénurie d’éducatrices et d’éducateurs francophones.