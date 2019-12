L’omniprésent Serge Paul, Franco-Torontois aux multiples facettes

Cependant, défendre la langue française et la francophonie est aussi une raison de son engagement.

«Je crois que j’ai découvert ce que voulait dire être francophone en venant ici au Canada. Ici, on doit se défendre pour parler la langue française. J’ai découvert ça ici, et j’ai trouvé cette cause super importante. Puis, j’ai eu des enfants et je voulais qu’ils gardent leur langue.»

Il se bat notamment pour que l’on puisse avoir accès à des services en français dans le système de santé et auprès de la police parce que «dans ces moments où tu as vraiment besoin de t’exprimer et de dire ce qui se passe, le fait de ne pas pouvoir le faire dans ta langue peut aggraver ta situation.»

Les «TLM» et les francophiles

La communauté francophone est comme une famille, selon lui. «Il y a un noyau dur qui est impliqué et qui va se parler à peu près tous les jours. Le reste on va les voir de temps en temps, c’est comme de la famille éloignée.»

Il regrette que ce soient toujours les mêmes personnes (les «TLM») qui s’investissent dans la communauté. Toutefois, il précise: «Si vous n’avez pas envie de vous engager, ne le faites pas. Impliquez-vous si quelque chose vous plaît dans une association.»