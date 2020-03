Coronavirus : une Journée de la francophonie qui passe à l’histoire

Les célébrations torontoises entourant la Journée internationale de la francophonie de ce vendredi 20 mars – comme plusieurs autres activités culturelles inscrites à nos agendas pour les prochaines semaines – ont bien sûr toutes été annulées dans la foulée des mesures prises pour freiner la propagation du coronavirus Covid-19.

La Semaine de la francophonie de Toronto organisée par un comité communautaire, celle du campus Glendon de l’Université York, la célébration du 20 mars au quartier général de la police, les activités pour les enfants à la Bibliothèque pendant le congé de mars… Tout cela a été annulé en rafale en fin de semaine dernière et en début de cette semaine face à la menace invisible.

En plus des écoles primaires et secondaires, déjà fermées officiellement jusqu’au 5 avril – mais peut-être au-delà de cette date, selon l’évolution de la situation sanitaire – la plupart des collèges et universités tentent de remplacer leurs cours en personne par des cours en ligne.

L’Alliance française de Toronto, principal centre culturel de la francophonie torontoise avec son théâtre de 150 places et sa galerie d’art, a d’abord annulé certaines activités, pour finalement fermer ses cinq campus. Pas de Dictée Gabrielle Roy le 19 mars.

Le Club canadien de Toronto a annulé son déjeuner d’affaires du lundi 23 mars avec la ministre québécoise de la Justice et de la Francophonie canadienne, Sonia LeBel.