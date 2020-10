Une traversée musicale des Maritimes à vélo

«Avec la pandémie, certains bars sont ouverts seulement quelques jours par semaine, et ils attendent de voir ce que seront les directives pour les concerts et les musiciens le moment venu. Ils me demandent de les rappeler plus tard…»

Si les lieux de ses spectacles restent indéfinis à cause de la situation actuelle, le musicien reste positif: «Je veux simplement embrasser l’aventure.»

Chaque concert différent

Chansons originales et reprises se mêleront pour composer une setlist et un spectacle différents à chaque concert et à chaque arrêt sur son trajet. Harmonica et guitare seront les compagnons de route de l’artiste.

Il définit son style comme un mélange de «folk, rock, blues et country». Bob Dylan, The Velvet Underground, Tom Waits, ou encore The Beatles, figurent parmi ces inspirations.

Du côté francophone, il cite Felix Leclerc, Jacques Brel et Daniel Bélanger.