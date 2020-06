Le Prix Trillium pour quatre talents «émergents»

Ouvert à tous les genres littéraires, le Prix littéraire Trillium représente la plus prestigieuse distinction littéraire de l’Ontario. Le Prix de poésie Trillium récompense le premier, deuxième ou troisième recueil de poésie d’une poétesse ou d’un poète ontarien.

«En cette période inédite, il est encore plus important que nous nous assurions que les excellentes histoires de l’Ontario sont appréciées ici et dans le monde entier», a déclaré Lisa MacLeod, la ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture.

Les prix sont gérés par l’agence provinciale Ontario Créatif. 14 finalistes avaient été sélectionnés pour le Prix littéraire Trillium 2020. Parmi les lauréates et lauréats des éditions précédentes figurent des auteurs de renommée internationale tels que Alice Munro, Margaret Atwood, Austin Clarke, Thomas King, Michael Ondaatje, Marguerite Andersen, Andrée Lacelle et François Paré.