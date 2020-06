Ontario: le port du masque recommandé mais pas obligatoire

Un nouveau guide pour les entreprises

Le gouvernement Ford a annoncé un nouveau guide, une sorte de boîte à outils, contenant des directives de santé et de sécurité pour les entreprises et les travailleurs afin de se préparer à la réouverture.

«Plus de régions entrent dans la Phase 2 du déconfinement, et nous voulons donner aux entreprises les outils et les ressources dont ils ont besoin pour s’adapter et pour avoir du succès dans ce nouvel environnement», a noté le premier ministre.

Ce dernier a aussi tenu à encourager la population à consommer et à voyager localement, cet été, pour soutenir les entreprises et l’économie de la province.

Toronto devra attendre

Lundi, le gouvernement avait autorisé de nouvelles régions à se joindre – dès ce vendredi – à celles qui sont déjà passées à la prochaine phase du plan de déconfinement de l’Ontario.

Toronto, Peel et Windsor n’en font pas partie. Ce sont les seules régions qui ne pourront pas ouvrir leurs terrasses et leurs salons de coiffure.