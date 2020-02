Ambiance électrique au Salon de l’Auto de Toronto

Enfin, la jeune marque de luxe sud-coréenne Genesis, propriété du groupe Hyundai, a présenté le GV80, un véhicule luxueux aux proportions généreuses.

16 millions $

La conscience environnementale n’a pas encore eu raison de la passion automobile, et l’édition 2020 du Salon de l’auto est en un bel exemple. Entre Bentley, Lamborghini et Rolls Royce trône la voiture la plus chère et la plus puissante du monde: La Voiture Noire de Bugatti: 16 millions $ et 1000 chevaux.

La marque de sport française (propriété du groupe Volkswagen) a créé cette voiture d’exception en hommage à la Bugatti Type 57 SC Atlantic, dessinée par Jean Bugatti en 1936.