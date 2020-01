Le chocolatier québécois Qantu: «de la fève à la tablette»

Le second ingrédient essentiel est l’éthique: le respect des producteurs et des clients. Les intermédiaires sont limités afin de permettre une rémunération aussi avantageuse que possible pour les producteurs, garantissant une relation commerciale équitable.

Qantu peut ainsi rémunérer les coopératives jusqu’à deux fois plus, sans augmenter le prix final des produits. Ces bonnes relations lui permettent d’obtenir des fèves d’excellente qualité.

Le marché canadien en évolution

De plus en plus de Canadiens recherchent d’ailleurs des produits de plus haute qualité, et avec une forte histoire.

Le marché du chocolat est pléthorique et les orientations commerciales le sont tout autant. Qantu fait le choix de produits haut de gamme, respectueux des matières premières, des producteurs et de l’environnement.

Le Québec reste un important exportateur de chocolat, qui est le deuxième groupe de produits bioalimentaires exportés par la province. Mais 98% de ces exportations sont destinées aux États-Unis. Il reste donc encore beaucoup à faire pour diffuser le savoir-faire québécois en Ontario.