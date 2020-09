Adieu Reflet Salvéo, bonjour Entité 3

Reflet Salvéo, l’entité de planification des services de santé en français pour Toronto et sa banlieue ouest, retrouvera son appellation originale d’Entité 3.

Ainsi en a-t-il été décidé jeudi soir, lors de son Assemblée générale annuelle, à laquelle ont assisté une quarantaine de personnes.

«Nouvelle ère»

L’abandon du nom Reflet Salvéo, adopté il y a une dizaine d’années, veut refléter une «nouvelle ère» et de «nouvelles actions»: ce sera d’ailleurs son slogan officiel, accompagné d’un nouveau visuel. Quelqu’un a même parlé de «lourd bagage» associé au nom Reflet Salvéo.

«Nous estimions qu’il était temps de rafraîchir notre identité afin de repositionner l’organisation», indique la présidente Solange Belluz à l-express.ca.

«Notre mission est d’établir des partenariats stratégiques et d’assumer un rôle de leadership dans la planification, l’élaboration et la mise en oeuvre des services de santé en collaboration avec la communauté francophone, le système de santé publique et les fournisseurs de services de santé grâce à la sensibilisation à l’offre active en français.»