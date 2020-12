La Cité reçoit plus de 2 millions $ pour moderniser ses installations

Le reste du montant, soit près de 500 000 $, permettra au collège d’acheter du matériel didactique et des ressources pédagogiques, notamment.

Nouvelles technologies d’apprentissage

Pour l’année à venir, ce financement pourra aussi servir à faire l’acquisition du matériel servant à appuyer l’apprentissage virtuel des étudiants durant la pandémie.

«Des installations bien entretenues ainsi que du matériel et des outils d’apprentissage très récents sont des éléments essentiels des études postsecondaires», a noté la ministre Mulroney.

«En investissant dans les infrastructures postsecondaires, notre gouvernement soutient la reprise économique, crée des emplois et veille à ce que les étudiantes et étudiants acquièrent les compétences dont ils ont besoin pour occuper des emplois en demande, aujourd’hui et à l’avenir.»

Réduire l’arriéré

Selon la présidente Lise Bourgeois, «ces investissements permettront à La Cité de continuer à offrir le meilleur environnement d’apprentissage possible à nos étudiants avec des outils et une technologie d’apprentissage de pointe afin que les étudiants développent les compétences nécessaires.»