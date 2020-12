Des progrès et des projets pour CHOQ-FM

CHOQ-FM, la Coopérative radiophonique de Toronto, ambitionne de devenir un guichet de promotion numérique pour les forces vives et les entreprises de sa communauté.

Et forte d’une subvention de 18 000 $ du gouvernement du Québec et de son adhésion à l’Alliance des radios communautaires du Canada (ARC) il y a un an, la radio a mis en place, en partenariat avec l’entreprise québécoise PME Création de Valeur Inc. un projet de réflexion collective pancanadienne sur le rôle de la radio communautaire.

On prévoit des séances de réflexion collective virtuelles réunissant des petites et moyennes entreprises locales de l’Ontario et du Québec, pour mieux comprendre leurs besoins en matière d’accompagnement en marketing numérique par des radios communautaires.

Quatre années transformatrices

Déjà, «les quatre dernières années ont été transformatrices pour notre organisme», indique le président sortant de la Coopérative torontoise, le conseiller financier Rajiv Bissessur, dans le rapport qu’il a présenté à sa récente assemblée générale annuelle.

Le conseil d’administration issu de cette assemblée se choisira bientôt un nouveau président.