CHOQ-FM veut apprivoiser les tendances numériques

Dans un monde où l’instantanéité des réseaux sociaux et du marketing d’influence ont un impact grandissant sur les médias, la Coopérative radiophonique de Toronto (CRT), qui gère la radio CHOQ-FM, entend développer de nouvelles compétences afin de mieux former son personnel et d’assurer la pertinence de son contenu.

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) vient de lui octroyer 16 500 $ pour l’aider dans ce repositionnement, dans le cadre du programme «Effet multiplicateur».

La directrice générale Zaahirah Atchia veut «permettre au personnel de s’entourer d’une expertise externe pour mieux comprendre et réagir aux tendances du numérique».

Elle souhaite aussi participer à la création d’un réseau de collaboration et d’échange au sein de l’écosystème radiophonique au niveau de la francophonie canadienne.

Huit secondes d’attention

Citant une étude du Statistic Brain Research Institute, la directrice générale précise qu’en raison des technologies entourant les médias sociaux, la durée d’attention moyenne d’un utilisateur oscille autour de huit secondes.