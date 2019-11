Nouvelle grille de programmation éclectique à CHOQ-FM

Une radio qui rassemble

CHOQ se veut être un lieu de partage et de rassemblement pour les francophones et francophiles.

C’est ce que met en avant Christian Martel: «La francophonie n’a pas un quartier spécifique. Nous sommes éparpillés partout dans la ville. Donc, on a besoin d’avoir des organismes comme CHOQ-FM pour rassembler les francophones dans le Grand Toronto.»

La radio rassemble non seulement les jeunes avec des ateliers ponctuels, mais aussi, les aînés! Celle-ci a lancé en mai le projet Ma radio viduelle.

Cette initiative «permet de pouvoir donner de la lumière aux aînés», explique Thierno Soumare, animateur et responsable technique et évènementiel de CHOQ-FM. «Cela leur permet de venir à la radio, de pouvoir se former en audiovisuel pour qu’ils puissent être des acteurs de la radio, même dans leur quotidien. On a fait beaucoup d’émissions cette année, on est allé un peu partout pour présenter ce programme.»

Une équipe avant tout

Si CHOQ a su relever de nombreux défis, c’est surtout grâce à son équipe composée de plus de 17 personnes, majoritairement bénévoles.