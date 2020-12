Bon voisinage: jumeler des aînés avec des nouveaux arrivants

Bons voisins

Il s’agit de «renforcer des capacités de notre communauté par l’ajout des talents des 50 ans et plus», dit Gilles Fontaine. Et «il y va de l’avenir de nos communautés francophones de pouvoir accueillir et mieux intégrer les nouveaux arrivants».

Les aînés francophones (ou n’importe qui) qui aimeraient aider, appuyer ou contribuer à cette initiative «bons voisins» pourront s’inscrire sur le site internet de la FARFO dès janvier 2021.

ConnectAînés

Par ailleurs, le programme national ConnectAînés visant à briser l’isolement, géré en Ontario par la FARFO, est bien reçu par les membres, selon le directeur général.

Quelques rencontres et ateliers virtuels ont déjà rassemblé des dizaines d’intéressés – comme une récente présentation «vindredi» sur les vins.

«Finalement, Facebook Live et les technologies permettant de pallier les mesures de confinement anti-covid nous ont bien servis», estime le responsable de la FARFO, qui compte bien continuer sur cette lancée. Pour rejoindre encore plus de gens, on est en train de distribuer 145 tablettes électroniques à des aînés qui en ont besoin pour participer aux rendez-vous virtuels.