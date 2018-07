CAH et le lobby des aînés: FARFO s’parler

François Bergeron

Le lobby politique des aînés et retraités franco-ontariens, la FARFO, et les organismes de services aux personnes âgées comme les Centres d’accueil Héritage (CAH) à Toronto, ont intérêt à se parler.

C’est ce dont conviennent les directions des deux organismes, Gilles Fontaine (FARFO) et Barbara Ceccarelli (CAH), chacune en poste depuis le début de l’année.

La question a été soulevée par un participant à la récente assemblée générale annuelle de CAH: pourquoi CAH ne semble pas avoir de liens avec la FARFO et, inversement, pourquoi la FARFO semble très peu active à Toronto?

«Je ne suis pas sûre de l’historique de la relation et pourquoi celle-ci n’a pas été approfondie», indique Mme Ceccarelli à L’Express. «Pourtant nous sommes toujours ouverts à l’idée de revoir les options de collaboration et de partenariats au fur et à mesure que le contexte change.»

Surtout dans l’Est et le Nord

«C’est vrai que nous sommes mieux implantés dans l’Est et le Nord de la province», dit M. Fontaine, qui réside cependant lui-même à Hamilton, tout comme un nouveau porte-parole de la FARFO pour le Sud de la province qui connaît bien Toronto et CAH: Jean-Rock Boutin.

Issue des clubs sociaux franco-ontariens, qui en sont encore membres, la FARFO a évolué en 40 ans en organisme provincial de représentation politique des 225 000 Franco-Ontariens de «50 ans et plus» couvrant officiellement toutes les régions. En plus des organismes, des particuliers «amis» peuvent aussi en être membres.

Mais parmi la douzaine de membres dans sa région Sud-Ouest, qui inclut théoriquement Toronto, l’organisme le plus proche est Retraite active à Mississauga. Les autres clubs sont basés à Niaraga Falls, St-Catharines, Guelph, London ou Sarnia.

Concertation

M. Fontaine se dit ouvert, lui aussi, à une meilleure concertation entre la FARFO et des organismes comme CAH (qui aura 40 ans lui aussi l’an prochain), le pavillon Omer Deslauriers, le Centre francophone de Toronto et les entités conseillères des RLISS sur la santé en français.

«Nous sommes conscients de nos défis à Toronto», de dire M. Fontaine, «par exemple auprès des nouveaux arrivants ou des LGBT.»

Tous ces organismes doivent d’ailleurs se préparer à gérer le «tsunami gris» qui s’en vient: l’augmentation du nombre de personnes âgées par rapport aux jeunes, pas toujours compensée par l’immigration, dans nos sociétés occidentales.

Vie active

En fonction des subventions publiques qu’elle reçoit, la FARFO travaille sur certains grands dossiers, comme celui de la maltraitance des aînés et celui du développement de «centres de vie active» (et non plus «centres de l’âge d’or» et autres «maisons de vieux») francophones.

CAH est basé au centre-ville de Toronto et offre un service de jour à Oshawa. Mais, comme l’indique son nom accordé au pluriel, il a toujours ambitionné de constituer ou de participer à un réseau de centres communautaires et de logements francophones dans les banlieues de la grande région métropolitaine et au-delà.

M. Fontaine souligne aussi le succès, un peu partout en province, d’ateliers communautaires sur la situation financière, la santé, les droits et les services des aînés. La FARFO participe aussi à la rédaction du prochain Livre blanc de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario sur le vieillissement.

Nouveau gouvernement

La FARFO a salué la nomination de la nouvelle ministre des Affaires francophones de l’Ontario dans le gouvernement de Doug Ford, la Procureure générale Caroline Mulroney, de même que celle de l’ancien conseiller municipal torontois Raymond Cho comme ministre des Services aux aînés et de l’Accessibilité.

M. Fontaine se dit également encouragé par la confirmation de Marie-Lison Fougère aux postes de sous-ministre des Services aux aînés et de l’Accessibilité et sous-ministre aux Affaires francophones. «C’est très positif.»

