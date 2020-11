Les aînés moins technophobes qu’on ne le croit

Depuis la seconde vague de CoViD-19, le recours aux plateformes virtuelles se multiplie. En Ontario français, les personnes âgées ne sont toutefois pas toutes équipées et formées pour y avoir accès, une situation à laquelle la FARFO se propose de remédier.

La Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO) a reçu une subvention de 97 500 $ de la Croix rouge canadienne pour l’achat et le prêt de 120 tablettes numériques, le tout destiné aux personnes de 50 ans et plus.

Le financement provient du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire du gouvernement canadien (FUAC), créé pour aider les organismes à servir les Canadiens vulnérables pendant la crise sanitaire.

Fondée en 1978, la FARFO œuvre auprès des francophones et francophiles de 50 ans et plus domiciliés en Ontario. Elle regroupe quelque 10 000 membres à travers la province.

30% des aînés ne sont pas branchés

Lors des consultations menées par la FARFO en vue de la préparation du Livre blanc sur le vieillissement des francophones en Ontario, en collaboration avec l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), un sondage a permis d’estimer qu’approximativement 30% des aînés franco-ontariens n’étaient pas branchés.