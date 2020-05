Confinement réussi pour des aînés francophones à Toronto

Activités et rencontres suspendues

Depuis le confinement imposé par la CoViD-19, tout a été suspendu. Les salles d’activités sont verrouillées. On a même enlevé les meubles dans le foyer et le solarium pour éviter que les gens se rassemblent. L’accès à l’édifice est interdit à tout visiteur, y compris les proches des résidents. Pas un seul cas de CoViD-19 a été décelé.

«Je trouve cela difficile de devoir rester chez moi, d’avoir à organiser ma vie et à meubler mes journées sans l’appui du personnel», note Zénon Nicayenzi, 85 ans. Ce Burundais d’origine et son épouse s’empressent cependant d’ajouter que le confinement renforce «l’idée que notre santé et celle des autres sont intimement reliées».

Pour le couple franco-ontarien Thérèse et Fernand Vachon, âgés respectivement de 69 et 71 ans, «l’incertitude face à la durée de la pandémie et la peur d’attraper le virus malgré les précautions prises demeurent une source d’anxiété. À la fin, nous serons tous des véritables experts en termes d’épidémie», constatent-ils.

Quand on demande aux aînés quelle activité leur manque le plus, Mireille Ouellet répond tout de go qu’elle trouve triste de ne plus pouvoir aller au restaurant.

Zénon Nicayenzi et son épouse s’ennuient des sessions d’exercices en groupe.