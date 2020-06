Rendre les aînés actifs en temps de crise

Le coronavirus frappe plus fort les personnes âgées à la santé fragile: 80% des décès. Et autant le confinement que la distanciation sociale peuvent nuire à leur santé physique et mentale.

Une récente étude franco-québécoise rappelle l’importance de l’activité physique dans ce contexte.

«Nous avons levé un drapeau rouge. Nous observons des dégradations de santé chez les personnes de plus de 65 ans, les plus vulnérables qui sont confinées, indépendamment des pays», alerte Mylène Aubertin-Leheudre, du Département des sciences de l’activité physique de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

Importante cause de mortalité

L’inactivité est la quatrième cause de mortalité dans le monde, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Et de nombreuses recherches ont montré ces dernières semaines une diminution du nombre de pas effectués en raison des restrictions. Du côté des pays européens, on observe une réduction de 7% à 38% de l’activité générale dès la semaine du 15 mars.