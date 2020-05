Pour plusieurs aînés, rien ne justifie la solitude en fin de vie

La pandémie de CoViD-19 engendre de nombreuses complications pour tous, mais particulièrenent pour les aînés. Aux soins palliatifs ou en foyers de soins de longue durée, plusieurs personnes âgées doivent maintenant parcourir en solo le chemin de leurs derniers moments.



«Le risque d’attraper le coronavirus augmente leur anxiété, mais ce qui les affecte encore plus, c’est l’isolement et le manque de rapports avec la famille et les amis», expose la directrice des soins aux patients en services gériatriques de l’Hôpital de Sault-Ste-Marie, Victoria Aceti Chlebus.

Les visiteurs apportent la joie

«Les installations d’habitations collectives, comme les maisons de soins de longue durée et les maisons de retraite, font ce qu’elles doivent faire: restreindre le nombre de visiteurs. Mais ces résidents dépendent des visiteurs qui sont leur joie», élabore la Dre Jo-Anne Clarke du Centre gériatrique spécialisé du Nord-Est de l’Ontario.

Dre Clarke est convaincue que les bienfaits qu’apportent les visites des membres de la famille et des fournisseurs de soins surpassent les conséquences du risque d’infection au virus.

«Leur présence réduit le taux d’hospitalisation et de mortalité. L’isolement social des temps présents crée donc une tout autre série de problèmes. On voit aussi un plus grand risque de dépression et les aînés deviennent plus faibles.»