Serge Paul reste président de l’ACFO-Toronto

Issu de l’assemblée générale du 12 décembre, le nouveau conseil d’administration de l’ACFO-Toronto (Association des Communautés francophones de l’Ontario à Toronto) reste présidé par Serge Paul, vient-on d’annoncer en ce début d’année 2020.

On y retrouve également Stéphane Hamade à la vice-présidence, le trésorier Marino Botuli Miguela, la secrétaire Albertine Chokoté Naoué, et les administrateurs Tharcisse Ntakibirora, Fatima Zahra Diallo, Sihem Ait Hammouda et Olivier Debregeas.

L’ACFO-Toronto se veut «la voix des francophones de Toronto faisant valoir les droits des communautés francophones au niveau politique, culturel et économique».