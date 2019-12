L’ACFO-Toronto de plus en plus visible au sein de la communauté francophone

L’ACFO cherche donc à être visible sur le terrain, mais fait en sorte de l’être également dans les médias et sur les médias sociaux.

Avec neuf entrevues dans divers médias francophones, 450 publications sur les médias sociaux et plus de 1600 personnes qui suivent l’ACFO sur Facebook et Twitter confondus, Serge Paul l’affirme: «on a été très actifs sur les médias sociaux cette année».

«Bonjour Welcome»

L’ACFO a intégré au mois de mai le répertoire «Bonjour Welcome» lancé par l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), qui a demandé à toutes les ACFO régionales de mettre en avant les entrepreneurs qui sont capables de servir en français la population francophone de la région.

Depuis son implication dans le programme, l’ACFO de Toronto a ajouté 17 nouveaux membres au sein de ce répertoire et compte le développer l’année prochaine.

Nouveaux membres

Ce fut l’occasion pour l’ACFO de recruter de nouveaux membres au sein du Conseil d’administration: Sihem Ait Hammouda et Olivier Debregeas.