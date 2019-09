Une belle journée en vert et blanc à Toronto

Avant de descendre à pied la rue University en direction de l’Hôtel de Ville, où les attendaient environ 500 autres élèves de nos conseils scolaires Viamonde et MonAvenir, tout ce beau monde a chanté en choeur Notre place, l’hymne officiel des Franco-Ontariens.

À l’Hôtel de Ville avec John Tory

Sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville, on a retrouvé: le maire John Tory et la conseillère municipale Jennifer McKelvie, présidente du Comité consultatif des affaires francophones de Toronto; Serge Paul, président de l’ACFO-Toronto et membre du Comité consultatif des affaires francophones de Toronto; Patrick Bizindavyi du Centre francophone de Toronto; Sylvie A. Landry, présidente du Conseil scolaire Viamonde, et Melinda Chartrand, présidente du Conseil scolaire catholique Mon Avenir.