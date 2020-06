Les élèves apprendront à coder et à faire un budget

Espace et distance

Un autre exemple approprié avec l’ère actuelle serait celui où l’élève apprendra à diviser la cour d’école pour maximiser l’espace et pratiquer la distanciation physique entre les élèves.

Le but sera d’associer les concepts appris avec la vraie vie, a indiqué le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, en conférence de presse. «J’ai choisi ce curriculum parce qu’il permet de s’ajuster au marché du travail.»

Ne plus avoir peur de faire des erreurs

Plusieurs adultes s’en souviendront, les défaites et les mauvaises notes dans l’apprentissage des mathématiques peuvent être une grande source d’anxiété, surtout à un si jeune âge.

Le ministère de l’Éducation a décidé de mettre des outils à la disposition des élèves pour mieux gérer leur stress et pour leur permettre de se sentir plus «capables» et aptes à surmonter les obstacles.