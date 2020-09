Trop nombreux: 10 000 $ d’amende!

Face à une remontée des cas de CoViD-19 en Ontario attribuée aux rassemblements et à la rentrée scolaire, le gouvernement a réduit, jeudi, le nombre de personnes permises lors de rassemblements dans les régions de Toronto, Peel et Ottawa.

Des amendes «minimales» de 10 000 $ attendent les organisateurs qui enfreindraient la limite ramenée de 50 à 10 personnes pour un événement intérieur, et de 100 à 25 personnes à extérieur.

Le gouvernement va jusqu’à préciser qu’il est impossible de combiner des événements intérieurs et extérieurs pour accommoder 35 personnes.

Fêtes et barbecues

La veille, le premier ministre Doug Ford avait promis «des amendes sévères, les plus chères au pays».

Les «rassemblements sociaux non surveillés et événements publics organisés» incluent les fêtes, repas, barbecues, réceptions de mariage et autres activités qui se tiennent dans des résidences privées, cours arrières, parcs et d’autres aires récréatives.