Camps de vacances: un été très incertain

Au Québec, plusieurs camps, qui avaient reçu l’autorisation d’ouvrir, ont baissé les bras devant des directives sanitaires et ont décidé de faire une croix sur l’été 2020.

Ailleurs en Ontario

Ailleurs en Ontario, les responsables des camps de vacances envisagent tous les scénarios. «On va quand même de l’avant comme si on allait ouvrir», indiquait encore récemment le président du Camp Source de vie de Hearst, Patrice Forgues.

«On fait quand même les entrevues avec les moniteurs et ils sont au courant que s’il n’y a pas de camps cet été, ils n’auront pas d’emploi», ajoute-t-il. Postuler à un emploi qui n’existera peut-être pas n’est pas très encourageant, mais la problématique est inévitable et le scénario se répète ailleurs.

«On signe les contrats avec les employés d’été et on a retenu les services de tous les artistes. On n’a pas le choix de faire comme si ça allait arriver et après on ajustera», explique le directeur général et culturel du Carrefour francophone de Sudbury, Stéphane Gauthier.

Camps de jour? Pas à Moonbeam

L’idée de transformer les camps de vacances en camps de jour est une solution qui ne fonctionnerait pas pour tous les camps, notamment pour le Camp Ongrandi près de Moonbeam.