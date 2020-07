TVO et TFO vont coordonner l’enseignement en ligne

Jusqu’au 21 août, les entreprises de télécommunications, les municipalités, les collectivités autochtones et les organismes sans but lucratif sont invités à présenter des propositions novatrices et à mettre leur investissement, leur expertise et leur expérience au service de l’amélioration de la connectivité.

Le financement de 150 millions $ fait partie d’un plan de 315 millions $ voulant attirer des investissements d’1 milliard $ pour permettre à un plus grand nombre de personnes de «travailler plus efficacement depuis leur domicile, de s’engager dans l’apprentissage en ligne et de rester en contact avec leur famille et leurs amis».

Code du bâtiment

Le gouvernement Ford souhaite qu’il soit «plus simple et rapide» de mettre à jour le Code du bâtiment afin de «réagir plus rapidement aux besoins du secteur de la construction». On veut notamment aligner le Code ontarien sur le Code fédéral et réduire les barrières commerciales interprovinciales.

Traitement des eaux

En collaboration avec le secteur agroalimentaire, on cherchera à réduire les règles sur le drainage (qui aide à prévenir les inondations) «tout en préservant les règles environnementales qui assurent la sécurité et la santé de la population ontarienne».

Et le travail d’exécution des projets d’infrastructure d’eaux usées et d’eaux pluviales des collectivités sera «facilité» par un processus d’autorisation environnementale unique, consolidé, des projets municipaux. «Les travaux courants et simples des municipalités pourraient être autorisés à l’avance pour débuter sans faire l’objet d’approbation distincte au cas par cas.»