Sarah-Ève Coutu-Godbout s’alignera avec le Toronto Six

«Quand j’ai pris la décision de me mettre «free agent» j’en ai parlé à mes amis. Qu’est ce que le monde va penser? C’est le stress d’avoir les grosses joueuses qui sont de «l’autre bord». La NWHL on se supporte et je veux juste jouer au hockey. En bout de ligne on veut toutes la même chose, de meilleures conditions et salaires.

C’est sur que j’ai envisagé de joindre la PWHPA, mais après mûres réflexions, pour moi l’esprit d’équipe c’est important. Avoir un nom, une équipe, une ville, des pratiques, matchs et une ligue encadrée. Pour moi je voulais jouer dans une vraie ligue donc c’était soit la Suède ou la NWHL.

Le niveau est excellent et y’a de plus en plus de joueuses qui signent avec la NWHL. C’est bon pour nous et on espère que la ligue va toujours aller en s’améliorant.»

Début de saison à l’automne

Le camp d’entraînement doit commencer le 21 septembre en vue de la saison inaugurale du Six qui devrait s’amorcer en novembre.

«En regardant l’alignement, on a une très très bonne équipe. Je veux amener tout mon bagage et vraiment faire un bon camp et montrer que je suis capable de jouer sur les meilleures lignes. Je serais satisfaite même si je n’ai pas autant de temps de glace parce qu’on a une très bonne équipe et je suis fière d’en faire partie!»