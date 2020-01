Champlain: personnage clé de la Nouvelle-France… oublié des Français!

Connaissez-vous le fondateur de la ville de Québec et de la Nouvelle-France au début du 17e siècle: Samuel de Champlain? Chez nous, la réponse est plus souvent oui: Champlain est un héros, l’un des personnages les plus illustres de l’histoire du Canada.

En France, malheureusement, la réponse est non. Champlain y est plutôt un illustre inconnu.

Navigateur

Originaire de Brouage, ancienne commune du Sud-Ouest de la France près de l’Atlantique, Samuel de Champlain fut militaire, navigateur, cartographe, ethnologue, illustrateur, écrivain… et gouverneur d’un immense territoire.

Aucun sondage ne le démontre, mais ça se vérifie de façon anecdotique: la plupart des Français ignorent qui est Champlain.

Ce que nous confirme Éric Thierry, professeur français spécialisé dans l’histoire de l’Amérique du Nord et de la Nouvelle-France.