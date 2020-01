Champlain revient dans la Baie Georgienne

Penetanguishene, sur les rives de la Baie Georgienne où Samuel de Champlain s’est rendu en 1615, sera l’hôte cet été d’un premier événement bilingue gratuit mettant en valeur le patrimoine historique de la francophonie ontarienne.

Cette Rencontre des peuples, que les organisateurs de La Clé veulent rééditer chaque année, aura lieu les 31 juillet, 1er et 2 août 2020: trois journées festives qui plongeront petits et grands dans une ambiance digne du 17e siècle.

Francophones et Autochtones se réuniront à nouveau au Parc Rotary Champlain Wendat, où le navigateur et fondateur de la Nouvelle-France a fait la rencontre du chef Huron-Wendat Aenon du village Toanché.

Le parc, avec ses statues en hommage aux Premières Nations et aux explorateurs et colons français, a été inauguré en 2016 pour clôturer une année de célébrations des 400 ans de présence francophone en Ontario.

Vendredi 31 juillet: Journée jeunesse des camps d’été pour proposer aux jeunes du comté une immersion historique tout en s’amusant. Stations de jeux et ateliers de découverte des pratiques autochtones et françaises, pièce de théâtre et animations costumées.

En soirée, souper de l’Ordre du bon temps où, comme l’a instauré Samuel de Champlain en son temps, un repas gastronomique, convivial et chaleureux sera servi.