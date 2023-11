Étienne Brûlé huguenot?

Tentatives de colonies protestantes

«Tout au long des années 1500 et jusqu’au début des années 1600», résume-t-il, «les protestants, persécutés en France, ont tenté à plusieurs reprises, à divers endroits, d’établir une colonie fondée sur la liberté religieuse chrétienne» (c’est-à-dire entre catholiques et protestants, excluant juifs, musulmans et païens).

Québec aurait représenté un quatrième espoir pour les protestants. Mais aussi un quatrième échec, malgré l’intérêt d’Étienne Brûlé, en raison de l’obstruction de Champlain.

Avant Québec, des explorateurs protestants avaient tenté de s’installer sur l’île Saint-Christophe dans les Antilles, sur l’île Villegagnon au large de Rio de Janeiro au Brésil, et en Floride.

Hautement spéculatif

Tout cela reste très spéculatif en ce qui concerne Samuel de Champlain et Étienne Brûlé.

On sait que le style de vie du coureur des bois, chez les «sauvages» aux moeurs moins coincés que ceux des Européens, déplaisait à Champlain. Joseph Graham en déduit qu’Étienne Brûlé était plus libéral, moins religieux, et donc peut-être plus proche des protestants que des catholiques.