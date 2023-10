Inauguration officielle du campus du Collège Boréal à la Distillerie

Le campus accueille environ 300 étudiants et 16 profs, en plus de ses gestionnaires, sur trois étages de briques rouges, de poutres de bois, d’acier et de vitres du 19e siècle magnifiquement adaptés au 21e.

On a d’ailleurs profité de la cérémonie de jeudi matin pour honorer les architectes et concepteurs de cet environnement, dont Terry Comeau. On a aussi vivement remercié Lise Béland, remplacée récemment par Carole Nkoa comme vice-présidente régionale, qui a piloté le projet d’installation à la Distillerie.

Axé vers l’emploi

C’est le second campus en importance du Collège Boréal, après le campus principal de Sudbury de 1500 étudiants. L’institution postsecondaire gère aussi une trentaine de sites dans le Nord et le Centre-Sud de la province.

Daniel Giroux n’a pas manqué de relever le bulletin reluisant du Collège – le plus petit des 24 établissements d’arts appliqués ou de métiers de l’Ontario – qui est régulièrement voté le meilleur par les diplômés et les employeurs.

Tant le PDG du Collège que la ministre des Affaires francophones Caroline Mulroney (également présidente du Conseil du Trésor) ont souligné que «tout ce que fait Boréal est axé vers l’emploi».