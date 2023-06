Nouveau site web et nouvelle image pour le Collège Boréal

7 campus à travers l’Ontario

On y accorde une place de choix aux différents campus, comme celui de Toronto, mais il se veux, plus que jamais, «un guichet unique destiné à assurer un service optimal aux clientèles diverses servies par Boréal».

Le Collège Boréal compte plus de 5 000 étudiantes et étudiants répartis sur 37 sites, dont 7 campus à travers l’Ontario (postsecondaire, apprentissage, rattrapage scolaire et formation continue).

L’institution franco-ontarienne détient le plus haut taux d’obtention de diplômes et de satisfaction des personnes diplômées des 24 collèges de l’Ontario (respectivement pour la 20e et la 17e fois en 23 ans).