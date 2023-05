Le Collège Boréal fête ses diplômés de Toronto

Le Collège Boréal a remis 117 diplômes et certificats ce mardi 23 mai, au Meridian Arts Centre de North York, à ses finissants des campus de Toronto, en présence des familles et amis fêtant ce moment important pour les étudiants. Des étudiants des campus de London et de Windsor participaient aussi à l’événement.

«Vous rejoignez aujourd’hui le club sélect des 21 860 étudiants déjà diplômés depuis 1995 par le Collège Boréal», s’est réjoui son président Daniel Giroux.

L’excellence académique

La direction en a profité pour se remémorer les succès du Collège Boréal des dernières années. C’est avec fierté que le président présente son établissement comme le meilleur des 24 collèges communautaires ontariens pour le taux de satisfaction de ses diplômés.

Le Collège Boréal fait bonne figure dans d’autres catégories de ce classement provincial des «indicateurs de rendement», notamment la satisfaction des employeurs et les emplois trouvés par ses diplômés après leurs études.

Médaille et bourses d’excellence

Grâce à ses commanditaires, le Collège Boréal a pu remettre cette année 1200 bourses totalisant 1,3 million $.