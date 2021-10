Le Collège Boréal dans le quartier de la Distillerie dans deux ans

La ministre des Affaires francophones de l’Ontario, Caroline Mulroney, s’en réjouit. «L’expansion très attendue du Collège Boréal au centre-ville de Toronto et l’élargissement de l’offre de ses programmes et services ouvriront la voie à un Ontario toujours plus favorable aux entreprises, avec un bassin de diplômés bilingues qualifiés.»

Mme Mulroney avait participé, en octobre 2018, à la première annonce de la venue du Collège Boréal à la Distillerie.

Sa collègue Jill Dunlop, ministre des Collèges et Universités, remarque elle aussi que «depuis plus de 25 ans, le Collège Boréal est un chef de file de l’éducation en langue française, produisant des diplômés dotés de compétences uniques et capables de servir les communautés francophones à travers toute la province de l’Ontario».

Le Collège Boréal parmi les meilleurs

Basé à Sudbury, le Collège Boréal offre des services dans 7 campus et 37 sites répartis dans 26 collectivités de la province. Depuis son ouverture, près de 120 000 clients dans l’ensemble de l’Ontario ont bénéficié de son expertise en matière de formation postsecondaire et d’apprentissage, ainsi que de services aux immigrants et d’employabilité.

Par ailleurs, 120 «ententes d’articulation» ont été établies entre le Collège Boréal et d’autres établissements de formation postsecondaire francophones et anglophones de la province.

Selon les indicateurs de rendement reconnus par le ministère des Collèges et Universités, le Collège Boréal se classe régulièrement au premier rang les domaines évalués: taux d’obtention de diplômes, taux de satisfaction des diplômés, taux de satisfaction des employeurs.