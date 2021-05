Le Collège Boréal maintient sa place au tableau d’honneur

Le Collège Boréal est le seul des 24 collèges communautaires (postsecondaires) ontariens à atteindre la première place du podium pour trois des quatre indicateurs de rendement dans l’évaluation 2021 du gouvernement provincial.

Le Collège Boréal, dont le campus principal est à Sudbury et qui a d’autres campus et centres d’accès à Toronto et ailleurs en province, est en première place pour la satisfaction des diplômés, le taux d’obtention de diplôme et satisfaction des employeurs (ex aequo avec six autres collèges).

Le quatrième indicateur est le taux d’obtention d’emploi (première place: Cambrian College).

Depuis près de 20 ans

Le ministère des Collèges et Universités mène cet exercice annuel depuis 1998. Le Collège Boréal s’y distingue depuis près de 20 ans:

– pour la 19e fois, le taux d’obtention de diplôme le plus élevé en province;

– pour la 15e fois en 20 ans, le 1er rang pour le taux de satisfaction des diplômés;