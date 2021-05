Le Collège Boréal a toute une stratégie en santé mentale

Le concours, organisé par les Services aux étudiants et le Comité du mieux-être, s’est déroulé aux quatre coins de l’Ontario jusqu’au 30 avril dernier.

«Il suffisait d’aller marcher et de prendre des photos de soi ou des paysages que l’on observait lors de la randonnée en indiquant sa région d’origine, puis de me les acheminer. Nous avons reçu plus de 300 soumissions», cite Isabelle Chaussé, la gestionnaire des services en santé mentale.

«Une belle façon de se divertir via l’art visuel (la photographie), se rapprocher et se solidariser, tout en découvrant les environnements naturels aux alentours de nos campus à travers la province.»

Les gagnants, dévoilés début mai, incluent deux employés, Lucie Groulx (campus de Sudbury) et Ian McNichol (Toronto), ainsi que deux étudiantes, Carine Gobeil (Sudbury) et Christina Patoine (Timmins), qui se sont mérité respectivement deux chèques cadeaux de 100 $ chez Lululemon et deux de 100 $ chez Sportcheck.

Une activité ludique et apaisante pour la santé mentale à partager en temps de distanciation sociale.