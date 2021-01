Une formation en entretien de véhicules électriques au Collège Boréal

Un autre partenaire du Collège Boréal, la société Epiroc, veut développer une gamme complète de véhicules électriques d’ici 2030. Cela va connaître «une croissance exponentielle dans les années à venir», confirme son chef de produit «Rocvolt», Shawn Samuels.

Cours en trois étapes

Ce cours de 40 heures, offert en ligne les mardis matin et vendredis après-midis, est la première de trois composantes de cette formation. Une fois le cours d’introduction complété, les deux prochaines étapes seront offertes en salle de classe et en atelier à Sudbury.

Cette formation sera d’un intérêt particulier pour les gens qui travaillent avec des véhicules électriques à batterie, qu’ils soient électricien(ne)s, mécanicien(ne)s-monteurs(euses) (millwrights), ou mécanicien(ne)s de matériel lourd.

Le cours s’adresse également aux personnes ayant travaillé avec des fabricants d’équipement d’origine et ceux et celles qui détiennent des connaissances de base en exploitation minière et dans le domaine électrique.

Puisqu’il s’agit d’un cours théorique d’introduction, il n’y a pas de prérequis à l’inscription. Pour s’inscrire: 705-560-6673, poste 2037, ou [email protected].