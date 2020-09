Le Collège Boréal veut protéger la chaîne alimentaire en temps de pandémie

«La recherche ne portera pas sur comment régler le problème dans l’immédiat. On veut que les gouvernements, les producteurs et les consommateurs se servent de notre recherche à la prochaine occasion, dans cinq ans ou dix ans.»

Parmi les outils visés pour le rapport de recherche, il y aura une mise à jour de la carte interactive du ministère de l’Agriculture de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario. Elle sera enrichie afin que les producteurs et les consommateurs aient un lien direct. La carte contiendra par exemple la liste complète de tous les producteurs se trouvant le plus près d’un consommateur pour un produit en particulier.

Collaboration avec les producteurs

Le directeur du Centre de recherche en biodiversité du Collège Boréal est très motivé à l’idée d’appuyer les producteurs locaux du Nord0. «Ils ne sont pas nombreux et nous sommes là pour eux. Nous voulons travailler en collaboration avec ces producteurs. Il n’y a plus de raisons pour acheter des fraises du Québec ou du Nouveau-Brunswick. On est prêt à faire la recherche nécessaire.»

«Avec le Collège Boréal, ce n’est plus nécessaire de courir à Guelph. De plus, le Collège Boréal offre la formation virtuelle ou en présentiel, l’accès à un laboratoire et des serres pour les producteurs actuels et éventuels.»

Cette recherche se fait également en partenariat avec Rural Agri-Innovation Network de Thunder Bay, Northern Ontario Farm Innovation Alliance, ReThink Green Sudbury, Greater Sudbury Food Policy Council ainsi que l’Université de Guelph. Le financement est assuré par le Centre de recherche du Canada.